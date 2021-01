Anzeige

Kardinal Woelki und die Wahrheit

Die katholische Kirche hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Missbrauchsfälle an Kindern und Jugendlichen zu untersuchen, die in der Obhut der Kirche missbraucht und misshandelt wurden. Auch die Frage, inwieweit die Kirchenvertreter sich der Mitschuld stellen müssen und wie ihr Handeln juristisch zu bewerten sei, wird Inhalt dieses Gutachtens sein.



Eine Pressekonferenz, die diese Ergebnisse des Gutachtens zum Inhalt hatte, scheiterte, weil die versammelte Presse sich nicht zur Verschwiegenheit verpflichten lassen wollte!



Was sagt uns dieses Verhalten über den wahrhaftigen Wunsch der obersten Kirchenvertreter, in diesem Fall des Kardinals Woelki, und der Amtskirche aus?



Während in den Gemeinden darauf geachtet wird, wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, um solche grässlichen Verbrechen zu verhindern, verschweigt Kardinal Woelki ein Ergebnis, welches mit Spannung erwartet wurde.



Dafür wird er zu Recht aufs Schärfste kritisiert!



Für die Opfer des Missbrauchs ist es ein weiterer Beweis dafür, dass sie allein auf Gott vertrauen müssen, denn die Vertreter der Kirche verdienen dieses Vertrauen wohl nicht, oder ?

Gefällt mir