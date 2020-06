Kann man Energie wirklich erneuern?

Auch erneuern kann man Energie nicht, auch wenn das immer wieder gesagt wird.Ein Windrad wandelt die Windenergie durch die Rotorflügel in Rotationsenergie um. Diese Rotationsenergie wird durch einen Generator in elektrische Energie umgewandelt.Gelangt dieser Strom in unsere Steckdose, so wandeln wir als Beispiel diese elektrische Energie durch einen Föhn oder eine Elektroheizung in Wärmeenergie um.In der Zwischenzeit wurde nichts „erneuert“ sondern nur umgewandelt!