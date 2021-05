Jetzt dürfen sie endlich wieder !

Leider sind junge Menschen immer noch von dieser neuen Regelung ausgenommen, weil sie nach der noch gültigen Impf-Priorisierung immer noch nicht an der Reihe wären!Da auch die alten Menschen in den Pflegeeinrichtungen größtenteils schon zweimal geimpft sind, können sie auch ab Montag wieder auf Shoppingtour gehen!So können wohl in der Zukunft auch viele der 80 bis 100 Jährigen wieder zum Ballermann nach Mallorca fliegen.Auch ein Restaurantbesuch, oder auch die Erholung im Biergarten ist für die alten Menschen wieder drin!