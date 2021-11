Ja, Ja, der böse Klimawandel !

Wie schon so oft erwähnt, hat sich das Klima schon immer gewandelt,und ist somit auch nicht nur ein Zeichen unserer Zeit.Winde und Meeresströmungen haben natürlich einen großen Einflussauf unser Klima, und die Zugbahnen von Hoch-und Tiefdruckgebietenführen auch zu örtlich begrenzten Wettererscheinungen wie z.B. dasNiedergehen großer Regenmengen oder dem Auftreten von Starkwind.Da sind noch die über 1500 Vulkane die fast permanent Schadstoffe in dieAtmosphäre pusten, oder die Zunahme der Weltbevölkerung.Eine gebärfähige Frau bekommt in Deutschland 1,54 Kinder (2019) in ihrem Leben, inAfrika liegt die Geburtenrate jedoch bei 4,3 Kindern (2019), und ist somit fast um dasfast Dreifache höher als in Deutschland.Somit ändert sich natürlich auch die Summe der persönlichen Fußabrücke auf natürliche Weise.Die Zunahme der Weltbevölkerung ist aber nicht als linear, sondern als exponentiell anzusehen.All das zeigt das wir es uns zu leicht machen wenn wir alles nur auf den „vom Menschengemachten Klimawandel“ schieben.