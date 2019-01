Ist es wirklich fünf vor zwölf?

Ich frage mich nun wie die Erde es geschafft hat 4.000 Millionen Jahre alt zu werden, und das die Bevölkerung kontinuierlich auf fast 8 Milliarde anwachsen konnte!Obwohl, dreckige Kohlekraftwerke und gasende Kokereien kenne ich noch aus den 1950 Jahren.Auch wir heizten damals nur mit Kohle oder Holz.Ich konnte sogar zu der Zeit die Automarke an den bunten Farben der Autoabgase erkennen. Wenn ich die Farbe nachts nicht sehen konnte, habe ich die Automarke am Geruch der Abgase erkannt.Heute haben wir ja Kathalisatoren und Russfilter, da riecht und sieht man nichts mehr.Mit Lösemittel haben wir alte Möbel entlackt, und natürlich auch mit Lacken, die Lösemittel enthielten, wieder neu lackiert.In den Kühlschränken und Kühlanlage war noch das umweltschädliche Kühlmittel Frigen R22 (Chlorfluormethan) enthalten. Wurden diese Anlagen entsorgt, dann ließ man dieses Gas einfach in die Luft entweichen.In fast jedem Feuerlöscher, auch dem Autofeuerlöscher war das ozonschädigende Halon enthalten. Das Thema "Ozonloch" wurde geboren. Heute spricht keiner mehr davon.Heutzutage werden alle diese Stoffe nicht mehr eingesetzt, sie sind bereits seit Jahren verboten!