In den letzten 15 Jahren hat die Deutsche Bahn über 10.000 Kilometer an Bahnstrecken stillgelegt.Jetzt wo sich alles nur noch ums Klima zu drehen scheint muss der Bund wieder ran.Der Bundesminister Olaf Scholz hat nun für den Ausbau des Streckennetzes 4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.Ein Privatunternehmen wäre schon bankrott.