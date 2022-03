Ist die Armut der Bürger bereits schon auf dem Vormarsch?

Sind wir vielleicht auch gerade dabei ganze Landstriche wirtschaftlich auszuradieren?In den östlichen Bundesländern ist es die Braunkohle die für Arbeitsplätze und einen gewissen Lebensstandard gesorgt hat.Das Ruhrgebiet lebte bisher von der Kohleförderung und der Stahlherstellung.Viele Industrien sind aber bereits abgewandert, und die Politik ist gerade dabei den Rest an wirtschaftlicher Leistungen in Deutschland an China oder andere Staaten zu verlieren.Dafür bekommen wir in Deutschland vielleicht „grüne Landschaften“, aber wir Bürger sind keine Kühe die sich nur von Gras und Grünzeug ernähren können.Was wir für die Zukunftsplanung brauchen sind gesicherte Arbeitsplätze und das Gefühl der sozialen Sicherung.Wie schnell sich alles ändern kann, sehen wir gerade bei dem kriegerischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.Von heute auch morgen ist die Welt auf einmal eine andere.