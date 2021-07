Ist der Industriestandort Deutschland in Gefahr?

Die Wirtschaft floriert nur, wenn die hergestellten Produkte am Markt konkurrenzfähig sind.Je mehr Auflagen ein Unternehmen erfüllen müssen, je schwieriger wird es am Markt seine entsprechenden Produkte abzusetzen.Wenn die Daumenschrauben der Politik immer weiter angezogen werden, dann bleiben nur noch Produktionsstandorte im Ausland.Auch die entsprechenden Arbeitsplätze an den deutschen Standorten gehen dann verloren.Auch die entsprechenden Steuereinnahmen gehen dem deutschen Staat dann verloren.