Ist der Industriestandort Deutschland ernsthaft gefährdet?

Wir verzichten in Deutschland in vielen Bereichen auf erprobte Technologien um die Umwelt zu schonen.Dieser Denkansatz ist im Prinzip richtig. Aber um wirklich Erfolg damit zu haben, muss die ganze Welt mitziehen.Weltweit sind ca. 450 Kernkraftwerke in Betrieb, und 58 sind bereits in der Planung.In Deutschland werden bis zu Jahre 2022 auch die letzten beiden Kraftwerke abgeschaltet sein.Natürlich nicht, denn die Atmosphäre umspannt den gesamten Erdball, und nicht nur Deutschland!Wir werden den Atomstrom bei Bedarf in der Zukunft also aus Belgien und Frankreich beziehen.Auch schaffen wir stufenweise alle Kohlekraftwerke ab. Auch eine Kohleförderung wird in Deutschland nicht mehr stattfinden.Dafür werden wir den Kohlestrom in der Zukunft aus Polen beziehen.Auf Veranlassung der Deutschen Umwelthilfe wird es bald in ganz Deutschland ein Diesel Fahrverbot geben. Unsere ausgemusterten Dieselfahrzeuge werden nach Osteuropa exportiert, und fahren dort lustig weiter.