Ist das mit dem Klimaschutz in Wirklichkeit alles nur ein Märchen ?

In ein paar Tagen ist wieder Silvester, und da können wir Bürger mal unter Beweis stellen was wir persönlich für den Klimaschutz tun, denn dafür brauchen wir keinen Staat und keine Gesetze.In der Vergangenheit war die Silvesternacht dadurch geprägt, das wir mehr als 100 Millionen klimaschädliche Raketen in die Atmosphäre gejagt haben.Im vergangenen Jahr hat uns nur das Corona-Virus die Stimmung versaut.Deshalb war die Mengen der klima-,umwelt-, und gesundheitsschädlichen Stoffe etwas geringer.Weiterhin erzeugt ein Feuerwerk noch viele andere Stoffe wie z.B. Kohledioxid, Stickoxide sowie andere, zum Teil krebserzeugenden Stoffe.Was sonst noch so mit einer Rakete freigesetzt wird, geht aus folgender Aufzählung hervor:Aber wahrscheinlich will in diesem Jahr sich wieder keiner den Spaß nicht verderben lassen, und verdrängt einfach für ein paar Stunden den sogenannten "menschengemachten Klimawandel".