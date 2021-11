Ist alles nur reine Abzocke?

Ob es die CO2 Abgabe ist oder der Spritpreis an den Tankstellen, alles wird permanent immer teurer.Jetzt werden auch die Lebensmittelpreise kontinuierlich angehoben, und ohne die Einrichtung der Tafel würden viele Bürger bereits am Hungertuch nagen.Wenn die GRÜNEN bald so richtig loslegen können, werden wahrscheinlich sofort die Daumenschrauben noch stärker angezogen.