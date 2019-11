In der Politik wollen alle nur Häuptlinge sein !

Die Einen würden uns am liebsten das Fleischessen verbieten, die anderen wollen uns den Flug in den Urlaub vermiesen, und die GRÜNEN wollen sogar aus allen Bürgern am liebsten Fahrradfahrer machen.Wer heute noch einen alten Diesel fährt und ihn auf einem Parkplatz abstellt, ist schon soweit das er sich bei den vorbeigehenden Fußgängern dafür entschuldigt.Wir sollen uns auch alle Elektroautos kaufen, weilab 2030 alle Verbrennungsmotoren verbieten will.Auch nachhaltig soll alles sein, was immer das auch heißt.