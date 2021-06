Ich glaube jedem ist wohl klar: „Dat war wohl nix“!

Natürlich sehe ich mir Annalena Baerbock im Fernsehen gerne an, wie sie spritzig und schnatternd über Dinge spricht bei denen ihr wohl kein Hintergrundwissen im Wege steht.Nicht das ich generell etwas gegen grüne Politik hätte, aber diese Themen sollten schon von kompetenten Personen mit dem notwendigen naturwissenschaftlichen Wissen bearbeitet werden, denn sonst kann man die Klimaproblematik gleich in einer Kindertagesstätte lösen.Ihr natürliches, um den Ausdruck infantiles zu vermeiden, Auftreten passt eigentlich eher in eine Unterhaltungssendung als zu einem ernstgemeinten Wahlkampf, aber vielleicht sehe ich das nur alleine so.Vielleicht hätte man Robert Habeck nehmen sollen, denn der macht auf mich einen kompetenteren Eindruck.Über das Programm der GRÜNEN, das wohl jedem bekannt sein dürfte, möchte ich mich hier nicht auslassen, denn das würde zu weit führen.Jedes Unternehmen überlegt sich vor einer Produkteinführung eine Strategie und die Werbeträger.