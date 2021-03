Helden und Politiker in Corona-Zeiten

Sicherheit in allen Lebenslagen und vornehmlich für die eigene Person: Sozusagen vom Kreissaal - mit einigen Zwischenstationen wie Hörsaal - in den Plenarsaal. Das berufliche Risiko, irgendwo rauszufliegen auf ein Minimum konzentriert, "arbeitet" sich der normale Abgeordnete bis zum Ende seiner "Lebensarbeitszeit" daran ab, möglichst unbeschadet durch alle politischen Krisen zu kommen.Da kann man nicht auch noch Held spielen und einfach mal was tun, was die Anderen nicht wagen, um jemanden oder etwas zu retten!Zur Zeit werden wir vom "Team Sicherheit" regiert. So nennt der MP von Bayern die kleine, aber feine Führungsriege, welche uns den dritten und wahrscheinlich ebenso nutzlosen Lockdown beschert hat. Das "Team Sicherheit" spielt mit verdeckten Karten und lässt alle anderen Mitspieler außen vor: also uns und den Rest der politischen Elite.Obwohl nun auch Daten aus anderen Ländern zeigen, dass Lockdowns für Länder wie Deutschland nicht zielführend sein können, wird weiterhin stur "modeliert" was das Zeug hält.Mathematiker, Virologen oder Physiker bestimmen, welche Rechte uns noch gewährt werden und selbst Staatsrechtler mahnen bereits, dass all dies in keiner Weise durch irgendwelche aus dem Grundgesetz abgeleiteten Befugnisse gedeckt ist!Es sind aber nicht "die Wissenschaften", sondern eine sehr beschränkte Auswahl der verschiedenen Fakultäten, die mit einer ebenso beschränkten Zugangsweise zu einem sehr komplexen Problem die Handlungen und Denkrichtung unserer Regierenden bestimmen.Alle Argumente liegen auf dem Tisch und so gibt es mittlerweile viele Menschen, die aufbegehren. Manche gehen auf die Straße und demonstrieren, obwohl sie Gefahr laufen von Speichelleckern und Profiteuren der Krise verunglimpft zu werden. Die Querdenker sind keine homogene Gruppe und sicherlich gibt es darunter auch Spinner, Nazis, Islamisten, Kaffeetrinker und Nackschläfer. Das ist halt so, wenn Demos stattfinden, da laufen auch Randgruppen mit. Mittlerweile ist der Ton milder geworden, denn man hat Familien mit Kindern gesichtet, verzweifelte Selbstständige, Musiker, Studenten und Schüler!Wieder andere versuchen durch das Schreiben ihre Wut und ihre Ohnmacht gegenüber den unverhältnismäßigen Eingriffen in unser Leben in geordnete Bahnen zu lenken. Zudem ist Widerspruch notwendig, damit den Hysterikern und Angst-und Panikschürer mit ihren täglichen Zahlenspielchen nicht das Feld überlassen bleibt.Es ist ein Trauerspiel und ich wünsche mir gerade einen Helden oder eine Heldin, die mutig und bestimmt den Wahnsinn benennt und sagt:Liebe Leute, das Leben ist immer mit einem Risiko verbunden. Entscheidet selbst, wie Ihr damit umgeht!