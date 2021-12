Haben wir bald kein Platz mehr um zu leben?

Und wenn dann noch Freiflächen zur Verfügung stehen sollten, werden unzählige Solarparks und Ladestationen für Elektroautos unser schönes Land in eine öde und triste Landschaft verwandeln.Alles wird uns in der Zukunft blühen, nur um die Phantasien und Visionen von Katastrophentheoretikern zu befriedigen.Da werden neue Kernkraftwerke gebaut, und an den Kohleausstieg denken viele Länder auch nicht, sodass Kohlekraftwerke auch weiterhin betrieben werden.