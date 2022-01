Haben Pandemien in der Evolution vielleicht doch einen Sinn ?

Diese Denkanstöße können in der Folge dann auch zu einer gewünschten und klimaschonenden Verhaltensänderung des Menschen führen.Weniger Flugverkehr und weniger Fluglärm, und somit auch weniger Belastungen der Atmosphäre durch das Verbrennen des Flugtreibstoffes Kerosin.Weniger Straßenverkehr, und dementsprechend weniger Feinstaubbelastung durch den Reifenabrieb und des Rußausstoßes.Auch der Treibstoffverbrauch, und der dadurch verursachte Ausstoß vom klimaschädlichen Abgasen, ist aus der Sicht der Natur als positiv zu bewerten.Leider sterben in einer Pandemie auch viele alte und schwache Menschen.Hier spricht die Natur allerdings von einer „natürlichen Auslese“, die in der Tierwelt immer schon zum täglichen Dasein bereits dazugehört.