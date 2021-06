„Gott hat den Menschen erschaffen, weil er vom Affen enttäuscht war, danach hat er auf weitere Experimente verzichtet.“

War Gott nun zufrieden mit dem was er da geschaffen hat, oder hat es ihn enttäuscht was dabei herauskam?Dann sagte er noch zu den Menschen: „Seid fruchtbar und mehrt euch, und macht euch die Erde Untertan!“Jetzt klagen wir bereits über die Überbevölkerung, und wir sind nicht mehr in der Lage alle Menschen auf der Erde zu ernähren.Hierfür hat uns Gott leider keine Betriebsanweisung gegeben.Und was meinte er mit dem Zusatz wir sollten uns „die Erde Untertan machen“?Richter sind keine Naturwissenschaftler, sondern nur Juristen, und dürfen sich Juristen über göttliche Anordnungen hinwegsetzen?Als Christ bin ich jetzt total verwirrt, und weiß nun nicht wie ich mich richtig verhalten soll.Wenn Annalena Baerbock von den GRÜNEN jetzt Bundekanzlerin werden sollte, ist wahrscheinlich mit vielen neuen Gesetzen zu rechnen, die viele Menschen in die Armut treiben wird.Sind die GRÜNEN somit die rechte Hand Gottes, und die Gerichte seine Judikative?