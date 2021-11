Gibt es einen Unterschied zwischen Wetter und Klima, oder ist Beides das Gleiche?

Die Beurteilung der Wetterveränderungen einiger Jahre gibt aber keine genaue Auskunft darüber wie es in den nächsten Jahren aussehen könnte.Zwei oder drei heiße und trockene Sommer, oder Jahre mit hohen oder niedrigen Niederschlägen, lassen aber keine Prognose für die nächsten Jahre zu!Unser Wetter findet in der Troposphäre statt, die an den Polen eine Dicke von ca. 7 Kilometern und im Tropenbereich (ca.23° nördlicher und südlicher Breite) ca. 15 bis 17 Kilometer aufweist.Da die Troposphäre die gesamte Welt wie einen Rettungsring umspannt, verteilen sich die aufsteigenden Gase statistisch nicht klar definierbar über den ganzen Erdball, und vermischen sich miteinander.Eine Zuordnung wer die Emittenten waren, sind in diesem Gemisch nicht mehr genau feststellbar.Nur die Messung in erdnahen Schichten einzelner Länder kann Auskunft darüber geben.So werden als Hauptverursacher klimabeeinflussender Gase die USA, Indien, und China genannt.