Gedanken zum Jahreswechsel 2020/2021

Sind bei uns nur noch „Weicheier“ an Ruder, oder kann keiner mehr ein richtiges Machtwort sprechen?„Nur auf öffentlichen Plätzen“ gilt ein Verbot von Knallorgien-in den Straßen ist es erlaubt!Aber wer wohnt schon auf einem öffentlichen Platz?Die Regierung ist wieder vor der Industrie zu Lasten des Klimas und der Gesundheit der Bevölkerung in die Knie gegangen.Und wo sind denn auf einmal die GRÜNEN, und die Aktivisten von „Fridays for future“ geblieben?