Freuen Sie sich auch schon so auf das Osterfeuer 2022 ?

Wenn schon empfohlen wird wegen Corona auf den österlichen Kirchgang zu verzichten, dann wollen wir zumindest mal wieder so richtig die Luft verpesten!Und was ist schon dabei- dann gehen wir eben am Freitag wieder mal zu, denn das ist wie Beichten in der Kirche!Beim Osterfeuer werden zwar große Mengen Kohlendioxid (Klimagift) erzeugt, und auch viele giftige Stoffe und große Menge Feinstaub werden beim Osterfeuer freigesetzt.