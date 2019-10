Man hört es immer wieder. Da wird ein Anschlag verübt, und der Täter ist einer unserer neuen Gäste der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.Da macht in Limburg ein 32 jähriger Syrier mal eben mit einem LKW eine Amokfahrt.Natürlich ist er schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.Mich beschleicht das Gefühl das Flüchtlinge bei der Einreise ein Heftchen mit Freikarten für ein paar Verbrechen bekommen, oder warum reagieren die Behörden so spät?