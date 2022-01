Es war einmal ein Technikland, und das hieß Deutschland

Ohne Kohle und Stahl, und ohne die Entwicklung des Otto-und Dieselmotors würden wir heute nicht so gut da stehen.Der Kohleausstieg ist schon beschlossene Sache, und der Elektroantrieb löst gerade den Otto-und Dieselmotor ab.Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke werden so langsam alle stillgelegt, und wir setzen alles was Energieerzeugung angeht, auf eine Karte.Pusteräder (Windräder) sollen es sein, die uns in der Zukunft mit Energie versorgen.Unterstützt werden sollen sie durch die Kraft der Sonnenstrahlen.Nein, das ist kein Märchen, sondern es gibt viele Menschen die daran ganz feste glauben das so die Energieversorgung der Zukunft aussehen kann.Die bewährten Technologien der Vergangenheit, und die Erfahrungen die wir damit gemacht haben, sind wohl auf einmal überflüssig geworden.Jetzt bestimmen Visionäre wohin die Zukunft geht.