Energiewende : Man sollte nur mal richtig nachrechnen….

Ein durchschnittlicheserbringt eine Leistung von ca.Einliefert eine durchschnittliche Leistung von ca.Einhingegen liefert nur eine durchschnittliche Leistung von ca.Um also die gleiche elektrische Leistung eines Kernkraftwerkes zu ersetzen, müssen mindestens 280 Windräder neu installiert werden.Um ein Kohlekraftwerk stillzulegen müssen mindestens 100 Windräder neu installiert werden.Um den momentanen Stromverbrauch zu decken, sind in Deutschland zur Zeit ca. 680 diverser Kraftwerke installiert.Sollten alle bestehenden Kraftwerke durch den Einsatz von Windrädern ausgeglichen werden, sind dafür mehr als 45.000 Windräder notwendig.Da der Wind nicht immer gleichmäßig weht, ist ein entsprechender Aufschlag vorzusehen.Sollten auch alle ca. 40.000.000 Kraftfahrzeuge elektrisch betrieben werden, ist noch einmal die gleiche Menge an Windrädern hinzuzuzählen.Dazu werden die entsprechenden Flächen, Leitungen, Strommasten, Ladestationen und elektrische Speichermedien benötigt.Wenn man dann noch die Planungs-und Bauzeiten, ohne die Bürgereinsprüche dazuzurechnen, werden wir vielleicht in 20 bis 30 Jahren damit fertig sein.Aber was meinen sie was dann in 30 Jahren los sein wird?