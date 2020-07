Energie aus Windkraft

Meist gibt es nur Gegner oder Befürworter dieser Technik. Objektivität ist aber die Voraussetzung für eine wirtschaftliche und umweltverträgliche Umsetzung neuer Technologien.Die technische Weiterentwicklung hat seitdem große Fortschritte gemacht. Es sind aber noch viele Optimierung der Einzelkomponenten notwendig.Der erzeugte Strom aus Windkraft muss ja auch noch zu den Verbrauchern transportiert werden. Hierzu müssen noch tausende von Kilometern an Stromtrassen verlegt werden.1. Höchstspannungsnetze 220-380KV Länge ca. 35000km2. Hochspannungsnetze 60-110KV Länge ca.77000km3. Mittelspannungsnetze 3-30KV Länge ca. 497000km4. Niederspannungsnetze 230-400Volt Länge ca.1000000kmDie Spannung von Windkraftanlagen liegt bei 400 bis 1000 Volt. Der Strom dieser Anlagen wird nach der Transformation auf 10000 bis 30000Volt in das Drehstrom Mittelspannungsnetz eingespeist.Strom der an der Nordsee erzeugt wird kann man nicht einfach in die „Reisetasche“ packen und damit nach München fahren.Welche Verlegungsform der Stromleitungen ist denn die Beste?Luft- oder Erdverlegung. Hier über Vor-und Nachteile zu berichten würde den Rahmen meines Artikels sprengen!Durch den Bau von Windkraftanlagen lässt sich eine Habitatzerstörung (räumlich abgegrenzter Lebensraum) nicht vermeiden.Die Emission von Infraschall kann durch Resonanzen, welche durch die Rotoren der Anlage entsteht, den Organismus von Tieren und Menschen schädigen.