Einmal Volltanken bitte!

Und wovon hängt er denn ab?Dieser wird bestimmt durch die Förderkosten, der Fördermenge, sowie dem Angebot und der Nachfrage.Eine Verknappung der Fördermenge bei gleichbleibender Nachfrage, lässt den Rohölpreis meist automatisch steigen.Auch der jeweiligehat dann noch einen großen Einfluss.Dann kommen noch die Kosten für denund diehinzu.Da der Staat auch noch etwas daran verdienen will, hat er dieerfunden.Auch dieund diekommen noch hinzu.Je nach Spritsorte sind das zwischen 40 und 48 Prozent des Betrages der auf der Tankrechnung steht.Für uns Verbraucher spielt zusätzlich auch noch die Uhrzeit an der wir tanken wollen eine Rolle.Diesekönnen das Gesamtbild des Spritpreises zusätzlich noch einmal verzerren.Wenn nun die Regierung ihre Klimaziele mit Gewalt durchziehen will, ist in der Zukunft mit stetig steigenden Energiekosten zu rechnen.