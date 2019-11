Die Zukunft hat bereits schon begonnen!

Jeden Freitag immer die gleiche Leier.Da wird auf die Politik und die Politiker geschimpft was das Zeug hält.Aber was ist mit dem eigenen Verhalten. Ist das wirklich immer klimafreundlich?Wie bemerkte schon Siegfried Walter sinngemäß in einem Kommentar:Auch hängen viele Kinder und Jugendliche den ganzen Tag am Smartphone, das bei der Herstellung und beim Gebrauch viel Kohlendioxid freisetzt.Mit jeder Mail und mit jeder SMS wird der Klimakiller Kohlendioxid freigesetzt.Viele der Demonstranten werden auch an Silvester wieder nicht auf ein Feuerwerk verzichten wollen.