Die (Triller-)Pfeifen von VERDI und der ÖPNV

Wie kann man nur auf solch eine abwegige Idee kommen?Bei uns ruht seit zwei Tagen der öffentliche Personennahverkehr, denn es wird mal wieder, wie in jedem Jahr, gestreikt!Genauso wird es in der Zukunft mit den Elektroautos gehen, denn die werden sich auch nicht in Bewegung setzten weil der notwendige Strom dafür fehlt.