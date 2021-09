Die Rechenkünstlerin

Erklärung:Es gibt genug Bürgerinitiativen die gegen den Bau von Windrädern in ihrer Nähe protestieren.Und wenn sie doch gebaut werden sollten, müssen sie einen Mindestabstand von der nächsten Bebauung von 10H (10 mal der Höhe des Windrades) besitzen.Die neuesten Windräder sind bereits über 200 Meter hoch, sodass der Abstand zur nächsten bewohnten Bebauung 2000 Meter betragen muss.Wird also ein Windrad in die Natur gebaut, so beträgt die ungenutzte Fläche drum herum ca. 12,5 Quadratkilometer (A=π•r2 ).Um den notwendigen Energiebedarf zu decken, wären bis 2050 ca. 300.000 neue Windräder notwendig.Rechnet man noch den gesamten Energiebedarf der geplanten Elektromobilität hinzu, kommen noch einmal ca. 450.000 Windräder hinzu.Jetzt gibt es nur noch ein Problem, denn die Bundesrepublik ist nur 357.386 Quadratkilometer groß!Annalena Baerbock hat aber angekündigt, mit nur 2 Prozent der Fläche Deutschlands auszukommen.Das sind aber nur ca. 71.000 Quadratkilometer.