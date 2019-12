Die Ohnmacht der Politiker beim Klimawandel

Durch den Einsatz von Bomben, Raketen, Panzer und sonstigem Kriegsgerät werden auch Unmengen an schädlichen Klimagasen in die Atmosphäre abgegeben.Alleine in den letzten Jahren sind mehr als 500.000 Menschen bei Kriegsauseinandersetzungen elendig verreckt.Bei ihrer Verwesung wurden wiederum viele schädliche Klimagase freigesetzt.Auch die vielen diverse internationalen Veranstaltungen wie z.B. „Karneval in Rio“, die Osterfeuer oder die bei jeder Gelegenheit abgebrannten Feuerwerke, tragen nicht gerade zur Verbesserung des Weltklimas bei.Die Brandrodung tropischer Regenwälder ist meiner Meinung nach auch nicht durch markige Sprüche von Annalena Baerbock oder Robert Harbeck aufzuhalten, auch wenn sie daran glauben.Es gibt noch viele Beispiele welche die Ohnmacht deutscher Politiker beim Klimawandel demonstrieren können.