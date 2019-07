Die Entwicklung des Kohlendioxidgehaltes in unserer Atmosphäre.

Durch das Brandroden tropischer Regenwälder, in Verbindung mit der großen Dürre und den geänderten Windverhältnissen, nahm die Konzentration des Kohlendioxids zusätzlich um ca. 0,0001 Prozent pro Jahr zu, sodass im Moment mit einer Zunahme des Kohledioxidgehaltes in der Atmosphäre von ca. 0,0003 Prozent pro Jahr zu rechnen ist.Ungefähr die Hälfte des Kohlendioxids welches wir Menschen in die Atmosphäre abgeben, wird von den Weltmeeren (ca. 35%), und den Wäldern und Pflanzen (ca. 15%) aufgenommen.Vor der Industrialisierung betrug der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre ca. 0,03 Prozent.In unserer Atmosphäre befinden sich aber auch noch andere klimaschädliche Gase.Es sind z.B. das Methan, Schwefeldioxid und Kühlmittelgase aus Klimaanlagen.Alle die Gase befinden sich im Gemisch mit Stickstoff (ca.78% ), und dem Sauerstoff (ca.21% ).Wie sich nun dieses Gasgemisch (Luft) erwärmt, und auch klimatische Auswirkungen besitzt, muss noch näher erforscht werden.