Die Energiewende gibt es nicht zum Nulltarif!

In meiner Berechnung sind allerdings noch nicht die notwendigen 450.000 Windkraftanlagen enthalten, die zur Sicherstellung des Betriebes der bald 40.000.000 Elektrofahrzeuge notwendig wären.Auch die Energie zur Herstellung der 300.000.000 Windräder, die bis zum Jahre 2050 zur Sicherstellung der normalen Energieversorgung notwendig sind, ist in meiner Rechnung noch nicht enthalten.- Aufwand für Strommasten- Aufwand für Stromleitungen- Aufwand Zement HerstellungAufwand Bauarbeiten und LandgewinnungAuch an die enormen Klimabelastungen, bis die Energiewende vollzogen ist, hat wahrscheinlich noch keiner gedacht.