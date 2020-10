Die Alten und das Covid19-Virus

SATIRE ODER WIRKLICHKEIT?In einigen Ländern hat man deshalb Menschen, die das 80 Lebensjahr bereits überschritten haben, nicht mehr künstlich beatmet.Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht werden alte Menschen, die nicht mehr berufstätig sind, von vielen jungen Menschen nur noch als Ballast angesehen.Dass es die Politik genauso sieht, erkennt man an den Zahlen der alten Menschen die unter Altersarmut leiden.Das Virus kommt auch der Vereinsamung älterer Menschen entgegen, denn es kann ihnen die Last der Einsamkeit nehmen.Die Zukunft gehört den jungen Menschen, und bevor sie auch die Verantwortung für die Zukunft übernehmen müssen, sollten sie erst einmal noch so richtig Party machen.Die Ernüchterung wird dann allerdings kommen, wenn sie in den nächst Jahren und Jahrzehnten schmerzlich feststellen müssen wie teuer diese wilde Feiere war!