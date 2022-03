Deutschland bettelt in ganz Europa nach Energie!

Da wird jahrelang über „erneuerbare Energien“ geredet, und wenn es darauf ankommt, ist wieder nichts vorbereitet.Jetzt bettelt unser neuer Wirtschaftsminister in ganz Europa nach Energie.Wahrscheinlich ist er jetzt in Norwegen „fündig“ geworden.Norwegen hat in Aussicht gestellt in den kommenden Monaten seine Erdgas Lieferungen nach Europa auszuweiten.