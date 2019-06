Der Waldboden

So leben in 0,3 Kubikmeter Waldboden (eine Badewanne voll):• 2,5 Billionen Mikroorganismen: Bakterien, Pilze, Algen• 1 Millionen Fadenwürmer• 100.000 Milben• 50.000 Springschwänze• 25.000 Rädertiere• 10.000 Borstenwürmer• 100 Käferlarven• 100 Zweiflüglerlarven• 80 Regenwürmer• 50 Schnecken• 50 Spinnen• 50 AsselnQuelle:Diese Lebewesen bauen viele organische Stoffe zu Humuserde um, und sind sogar in der Lage Schwermetalle aus dem Wasser zu eliminieren.Die Erde fungiert auch als Regenwasserfilter, und reinigt das Regenwasser bevor es ins Grundwasser gelangt.Viele Bürger benutzen den Wald als Müllkippe, oder schmeißen ihren Abfall einfach auf den Waldboden.Siehe hierzu:In vielen Dingen, die wir achtlos in den Wald werfen, sind auch Giftstoffe enthalten.Viele dieser Giftstoffe können von den Bakterien des Waldbodens aber nicht abgebaut werden, sondern töten sie auch.