Der organisierte Hass im Netz !

Er steuert und vernetzt überviele heterogen aufgebauten, unterschiedliche Gruppen.Auch der Verfassungsschutz interessiert sich für ihn und die viele Gruppen die sich um diesen Mann, der z.Zt. in Österreich untergekommen ist, gebildet haben.Auch die Querdenkerszene, in der er auch tätig ist, wird wohl auch gerade vom Verfassungsschutz überwacht.Gerade diese „ Querdenkerszene“ ist zu einer diffusen Masse geworden in der sich Rechtsextremisten, Reichsbürger, Normalbürger .Antidemokraten und verschiedene Gruppierungen tummeln.Eine hochexplosive Mischung aus Aggressoren, Antidemokraten, Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern.Wenn ich hier auf myheimat so manche Kommentare lese, entsteht in mir der Verdacht, dass auch hier einigen Anhänger dieser diversen Gruppierungen ihre Kommentare oder sogar ihre Artikel los werden wollen.Meiner Meinung haben Hasskommentare oder auch antidemokratische Veröffentlichungen bei uns hier auf myheimat nichts zu suchen!