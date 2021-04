Der drohende Lockdown ist eine Farce und der Wahnsinn geht in die nächste Runde!

Das darf jedoch nicht in das Bewusstsein der Bevölkerung sickern, denn es widerspricht dem Plan oder Weg, für den sich Angela Merkel bereits vor Monaten entschieden hat und von dem sie nicht abweicht. Genau diese Aussage hat ihr Boris Reitschuster bei einer Pressekonferenz über weitere Corona-Maßnahmen entlockt! Sie hat zugegeben, dass andere Wege - durchaus wissenschaftlich belegt - auch zu einer Herdenimmunität führen, sie diese aber ablehnt!Was sagt uns das?Eine Frau mit gewissen Machbefugnissen erweitert gerade diese Machtbefugnisse in der Form, dass sie nun nicht nur die Richtlinien der Politik bestimmt, sondern massiv in Länderrechte eingreifen kann um "ihren Weg" zu gehen.Ehemalige Richter und andere respektable Personen sind zutiefst beunruhigt und warnen den deutschen Bundestag vor so einer Machtfülle!Um die Bundesschäfchen auf weitere Einschränkungen der Grundrechte einzustimmen, werden nichtssagende Inzidenzzahlen durch Testorgien in die Höhe getrieben und "Modellierer" zu Propheten erhoben, die unseren Untergang vorhersagen.Die öffentlich-rechtlichen Medien sind zu Lautsprechern der "einzig wahren Meinung" verkommen und überschwemmen uns mit Horrormeldungen über Coronafälle, damit auch dem letzten Bundesschaf klar wird, dass er aus der Herde ausgeschlossen wird, wenn es nicht in dem Chor der ängstlichen und hysterischen Bundesschäfchen mitblökt.Aus diesem Grund wird dem Inzidenzwert und nicht der Todesrate mehr Bedeutung beigemessen: eine Mogelpackung, die mit "Modellen" gestützt wird, die sogenannte "Experten" errechnen. Diese Modelle basieren auf Annahmen und nicht auf tatsächlich ermittelten Werten über die bereits vorhandene "Durchseuchung" der Bevölkerung!Wer nun noch glaubt, dass wir in Deutschland auf dem einzig richtigen Weg sind, dem kann man mit Sicherheit auch eine Versicherung andrehen, die vor dem Tode schützt!!!Määäääähhhh und immer schön mitblöken liebe Bundesschafe!Wer möchte darf das als Satire begreifen!