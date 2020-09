Das Klima und die Natur

Also kann unser Klima nur natürlichen Ursprungs sein, denn der Mensch ist nicht in der Lage alleine ein Klima herstellen.Über die Höhe dieser Störgröße kann man geteilter Meinung sein.Nur die GRÜNEN und unsere Umweltaktivisten scheinen diese Größe zu kennen, so sagen sie zumindest, und wollen uns permanent damit in Panik versetzten.