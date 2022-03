Das ist Betrug am Steuerzahler!

So steuert der Staat, also wir Steuerzahler, aktuell eine Prämie von bis zu 3000 Euro beim Kauf eines Elektrofahrzeuges bei.Bei einem Plug-in-Hybriden gibt es sogar eine Prämie bis zu 6750 Euro.Die ganze Technologie beruht nur auf Betrug und Augenwischerei, denn weder der Normalbürger, der sich sowieso kein Elektrofahrzeug leisten kann, oder das Klima haben einen Vorteil von dieser sinnlosen Förderung.Die Vorgängerregierung wollte diese Förderung bis zum Jahre 2025 fortführen, aber die neue Ampel Regierung will diese Förderung Ende 2022 auslaufen lassen.