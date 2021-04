Dancer encore.....in Frankreich tanzt der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen!

Dancer encoreWir wollen weiter tanzenSehen, wie unsere Gedanken unsere Körper umarmen,unsere Leben in Akkordfolgen verbringenOh nein, nein………Wir sind Zugvögel. Niemals fügsam, nicht wirklich weise.Wir schwören der Morgenröte nicht unter allen Umständen die Treue.Wir kommen, um das Schweigen zu brechen.Und wenn am Abend im Fernsehen der „gute König“ spricht und das Urteil verkündet,zeigen wir uns respektlos. Aber immer mit Eleganz.Oh nein, nein…….Refrain x2Auto, U-Bahn, Arbeit, Konsum, Erlasse, vorgeschriebene Absurditäten.Und wehe dem, der denkt…Und wehe dem, der tanzt….Jede autoritäre Maßnahme, jede Sicherheitsanordnungfegt unser Vertrauen mehr weg. Sie versuchen mit Beharrlichkeit,unser Gewissen einzusperren.Oh nein, nein…….Refrain x2Lassen wir uns nicht beeindrucken von all diesenunvernünftigen Menschen,die Angst im Überfluss verkaufen. Unanständige Ängste.Lasst sie uns für unsere geistige Gesundheit auf Abstand halten.Für unsere soziale und ökologische Gesundheitsind unser Lächeln, unsere Intelligenzdie Instrumente des Widerstands gegen ihren Wahnsinn.Oh nein, nein....Übersetzt klingt es nicht so schön, aber es macht Spaß es auf Youtube anzuschauen, wie die Menschen sich freuen, tanzen und der Angstmacherei ins Gesicht lachen!