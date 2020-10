Covid-19 :Wie genau sind Prognosen?*

Das gilt natürlich auch für die weitere Entwicklung der Neuinfektionen mit dem Virus Covid-19.Die Prognosen hängen auch von der Sicherheit der Daten ab aufgrund diese Prognosen gemacht werden.Da die Gesundheitsämter an den Wochenenden nicht alle ihre Daten dem Robert-Koch Institut übermitteln, spielt die Statistik mit uns in dieser Zeit „Russisches Roulette“.Erst am Dienstag dem 3.11.2020 stabilisieren sich die Werte wahrscheinlich wieder.Allerdings kann dann der Unterschied bei den Neuinfektionen zwischen 20.226 und 29.300 schwanken.Es ist unverantwortlich von der Politik uns in dieser Unsicherheit zu belassen.Von uns Bürgern wird Verständnis für die Einschränkungsmaßnahmen erwartet, aber die Statistik darf wohl weiterhin so unpräzise weitergeführt werden.