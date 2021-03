COVID-19 : WER DARF DENN JETZT WAS UND WO, UND OB ÜBERHAUPT ?

Zuerst muss man wissen in welchem Bundesland man denn überhaupt wohnt, und in welcher Stadt oder in welchem Landkreis man lebt.Wenn man z.B. Blumen kaufen will, kann man das zwar machen, aber die Inzidenz in dem Gebiet wo das Blumengeschäft liegt muss auch den dazugehörigen Wert aufweist.Benötigt man jedoch auch noch eine Schüppe um die Blumen einzupflanzen, so muss man überlegen ob denn überhaupt auch ein Baumarkt geöffnet haben darf.Hier ist wieder die entsprechende Inzidenz des Landkreises oder der betreffenden Stadt zu beachten indem der Baumarkt liegt.Wenn man unterwegs allerdings auch noch einmal irgendwo einen Kaffee trinken, oder in einem Restaurant etwas essen will, dann ……… na Sie wissen schon!