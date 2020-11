Covid-19 : Neuinfektionen Stand: 20.11.2020

Die Demonstrationen der Querdenker am 18.11.2020 in Berlin, bei der 360 aggressive Demonstrant*Innen festgenommen wurden, musste aufgrund der Verstöße gegen die Hygieneregeln von der Polizei aufgelöst werden.Die Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen werden aber erst in 5 bis 10 Tagen sichtbar.(Friedrich Schiller)