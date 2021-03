Covid-19 : Ist das jetzt die richtige Zeit für Lockerungen?

Viele Bürger wollen einfach nur mal wieder raus aus ihren eigenen vier Wänden.Und wenn es nur ein Restaurantbesuch, oder der Kauf eines neuen paar Schuhe ist.Auch "Europa" macht alles nicht unbedingt einfacher, das hat ja der Reinfall mit der Bestellung der Impfdosen gezeigt.Dann wurden Versprechungen gemacht die nicht eingehalten werden konnten, und Verantwortlichkeiten wurden hin und her geschoben.Auch die Sache mit den Schnelltests ging ordentlich in die Hose, und die Enttäuschung der Bürger war schon wieder vorprogrammiert.Mittlerweile steigt der Inzidenzwert fleißig an (siehe Bild2), und ich sehe keine Politikerin oder Politiker der an dieser Misere etwas ändern will oder kann.Einige Politiker sind aber zumindest so clever, und machen sich aus der Not der Bürger heraus die Taschen voll mit Schmiergeldern.