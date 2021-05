Covid-19 :Handelt die Politik in dieser Pandemie wirklich bewusst kopflos, oder ist alles nur reiner Wahlkampf?

Wir schauen im Moment nur auf die Anzahl der Neuinfektionen und auf die Inzidenzen, aber ist das wirklich die einzig richtige Sichtweise?Die Anzahl der Neuerkrankungen hängt zum Einen von dem Erscheinen entsprechender Symptome ab, die zu einem Arztbesuch führen, und zum Anderen von der Häufigkeit der durchgeführten Testungen.Da viele Neuinfektionen aber harmlos verlaufen bleiben sie unerkannt, und werden dann als Dunkelziffer bezeichnet.Wie hoch aber diese Dunkelziffer ist, kann nicht exakt bestimmt, sondern nur geschätzt werden.Mit steigender Häufigkeit der Schnelltestungen werden aber auch die Personen erkannt, die bisher keine typischen Symptome aufwiesen.Je nach Schwere der Erkrankungen müssen auch immer wieder einige Infizierte in ein Krankenhaus eingewiesen werden, und wiederum ein kleiner Teil dieser Patienten muss sogar intensivmedizinisch behandelt werden.Trotz dieser Behandlung sterben aber immer noch viele Menschen an oder mit dem Virus.Ich habe nun einmal versucht eine mathematische Beziehung zwischen den einzelnen Zuständen herzustellen.Hierbei versuche ich die Wechselbeziehung (Korrelation) zwischen den ermittelten und gemeldeten Neuerkrankungen mit den gemeldeten Sterbefällen ins Verhältnis zu setzen.Der zeitliche Verzug wird hierbei nicht berücksichtigt.Es ist zwar richtig das die Anzahl der Neuinfektionen und die Inzidenzzahlen sinken, aber hierbei bleibt die Todessrate unberücksichtigt.Stellt man nun beide Zahlen, also die Anzahl der Neuinfektionen, mit den entsprechenden Sterbezahlen ins Verhältnis,, so zeigt sich eine steigende Tendenz (siehe Grafik1).Das bedeutet das zwar weniger Menschen erkranken, aber im Verhältnis hierzu immer mehr Menschen sterben.Von einer Entspannung der Lage, die zu weiteren Lockerungen der momentanen Einschränkungen führen sollen, kann also nicht gesprochen werden.