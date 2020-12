Anzeige

Corona für Alle!

Noch ein Corona- Beitrag wird so mancher denken und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es hier auf MH zu viele Beiträge dieser Art gibt.



Einige Bürgerreporter, die jeden Tag die neuesten Todeszahlen über angeblich an Corona Verstorbene veröffentlichen, garnieren ihre Beiträge mit an den Haaren herbei gezogenen Vermutungen über Dunkelziffern und der Mahnung an alle Leser nun endlich das Nachdenken über Zahlen, Daten und Fakten aufzugeben und sich zum Coronagläubiger bekehren zu lassen.



Denen, die wagen, sich kritisch zu äußern wird mindestens das Lebensrecht abgesprochen, indem man solchen Subjekten auf jeden Fall eine Impfung verweigern möchte.



Dieser Beitrag ist anders!



Ich zäume das Pferd von hinten auf und stelle die provokante Frage:



Was wäre, wenn wir nicht getestet hätten ? Wäre überhaupt jemandem aufgefallen, dass es eine Pandemie gibt?



Zumindest die Zahlen in Deutschland legen die Vermutung nahe, dass es nicht aufgefallen wäre, denn es sind nicht mehr Menschen gestorben als in anderen Jahren.



Ich bin gespannt, welche Argumente ins Feld geführt werden und bitte um sachliche Beiträge.

