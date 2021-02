Anzeige

Corona ! Das Theater geht weiter oder wie lüge ich ohne rot zu werden!

Heiko Maas und andere Superhirne unserer Regierung haben gerade wieder ein neues Fass aufgemacht, obwohl sie immer noch damit beschäftigt sind, ihr Versagen bei der Beschaffung der notwendigen Menge an Impfstoffen herunter zu spielen.



Man debattiert über eine Spaltung der Gesellschaft in Impfwillige und Impfverweigerer!!!!



Es wäre ja mal ein Zeichen von Größe zu sagen:



"Ja liebe Leute, da haben wir gepennt. Wir haben zu spät und zu wenig bestellt und überhaupt ist die Sache mit der EU - weiten Beschaffung eh Murks!"



Stattdessen sagte unsere Kanzlerin, dass man nichts falsch gemacht habe und Jens Spahn findet, dass man jetzt wieder zum Tagesgeschäft übergehen müsse und es nicht an der Zeit sei nach Schuldigen zu suchen!



Wow, das ist doch mal eine richtige Klatsche für den deutschen Michel, oder?



Anscheinend nicht! Der deutsche Michel pennt auch oder er ist schon so coronagenervt, dass ihm gar nicht auffällt, wie er gerade belogen und betrogen wird.



Wo ist der Aufschrei der Impfwilligen und das zur Rechenschaftziehen einer Regierung, die uns salamitaktisch von Lockdown zu Lockdown manövriert?



Eine offensichtliche Lüge wird gerade schöngeredet und ein politisches Versagen unter den Teppich gekehrt und es bleibt weiter ruhig in Deutschland!



Es ist noch nicht mal genügend Impfstoff für die alten Leute vorhanden!



Keiner der Impfstoffe ist für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zugelassen ist!



Und dennoch wird überlegt, dass man Geimpften die Grundrechte zurück gibt!



Toll, oder?



Wie sieht dann so eine geteilte Gesellschaft in Geimpfte und Nichtgeimpfte aus?



Bekommen wir irgendein Zeichen auf die Brust gepappt oder müssen wir uns anderweitig ausweisen?



Und ist das nicht ein Einführen der Impfpflicht durch die Hintertür?



Und ganz ehrlich Leute:



Wäre ich 15 und mir würde ein alter Mensch ( also alles über 30 ) erzählen, ich dürfte nicht ins Kino oder ins Restaurant, weil ich nicht geimpft bin, obwohl ich jetzt schon monatelang auf mein Leben verzichtet habe (wegen der Alten), dann würde ich wohl ziemlich sauer sein und ich würde mir schwer überlegen, ob das mit der Solidarität von den Alten ernst gemeint war!

Und als erstes würde ich eine richtig fette Coronaparty schmeißen!!!





