Bröckelt so langsam der Zusammenhalt in der Bevölkerung?

Auf der einen Seite gibt es die Menschen die von Altersarmut betroffen sind, und auf der anderen Seite gibt es die Menschen die sich nicht entscheiden können ob sie in der Karibik oder lieber an der Cote Azur Urlaub machen sollen.Oder die älteren Autofahrer die ihren alten Diesel noch so lange fahren wollen wie es geht, weil sie kein Geld haben um sich ein neues teures Elektroauto zu kaufen- und die Teenies, die am liebsten alles verbieten wollen was sich nur mit Treibstoff bewegen lässt.Dann kommen noch die dürren Veganer, die uns das Fleischessen madig machen wollen, und noch so viele die vielleicht auch nicht mehr wissen ob sie sich zu den Frauen oder Männern zählen wollen, oder lieber ein Neutrum sind.