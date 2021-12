Böllerverbot zum Jahreswechsel 2021/2022

Händler die mit Pyrotechnik ihren Lebensunterhalt verdienen werden zum zweiten Mal keine Böller verkaufen dürfen, und geraden mittlerweile in Existenznot.Auf der anderen Seite werden die Krankenhäuser, und hier besonders auch die Intensivstationen entlastet, weil weniger Bürger schwere Verletzungen beim Abbrennen eines Feuerwerkel erleiden werden.Aber hält das die hartgesottenen „Pyromanen“ wirklich davon ab ein Feuerwerk abzubrennen, und wieder mehr als 4000 Tonnen Feinstaub in die Luft zu jagen?In der Silvesternacht 2019/2020 waren es insgesamt mehr als 10.000 Tonnen bunt leuchtender Sprengstoffe, die zur Freude der Bürger in die Atmosphäre gejagt wurden.Der Gesamtwert dieser Sprengstoffe betrug mehr als 130 Millionen Euro.Was man mit dem Geld alles wohl fürs Klima hätte machen könnte?Auch der gesamte Müll wird wohl wieder am Neujahrstag auf unserer Straßen liegen, und muss kostenpflichtig von den Kommunen beseitigt werden.Der Klimawandel und der Umweltschutz bleibt aber an solchen Tagen unberücksichtigt.