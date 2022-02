Bekommt unsere Regierung so langsam kalte Füße?

Auch unsere Regierung hat sich so Vieles vorgenommen!Unser neue Bundeskanzler Herr Olaf Scholz will unbedingt die Impfpflicht durchsetzen, und unser neue Wirtschaft-und Klimaminister Robert Habeck hat sich vorgenommen zig tausende neuer Windräder zu bauen.Das mit der Impfpflicht steht wohl noch in den Sternen, und über die Finanzierung der teuren und klimaschädlichen Windräder besteht auch noch keine Klarheit.