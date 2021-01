Barnaby und PC

Als England-Fan liebe ich englische Fernsehserien. Dabei geht es mir neben der Handlung eher um die Landschaftsaufnahmen, die kleinen Dörfer und die teilweise skurrile Lebensart der Briten.Die Rosamunde-Pilcher Verfilmungen sind zwar landschaftlich eine Wucht, aber Romanzen sind jetzt nicht so mein Metier. Ich schau mir lieber Krimis an. Dazu gehören die Inspector Barnaby Folgen. Nun gibt es eine neue Staffel und man muss sagen : Leider!Die Morde sind wie immer recht einfallsreich und die Geschichten einfach und ein wenig verrückt, also genau das Richtige zur Entspannung!Aber und das vermiest mir den erhofften Entspannungseffekt:Alle Geschichten wurden politisch korrekt umgeschrieben:In der heutigen Folge gibt es also einen homosexuellem, schwarzen Witwer und vier andere dunkelhäutige Schauspieler mit unterschiedlich gewichteten Rollen, darunter ein schwarzer Pfarrer und eine dunkelhäutige Ärztin. Das Filmchen spielt in einem kleinen Dorf.Um nichts falsch zu machen, schreibe ich mal schwarz und mal dunkelhäutig und gleich schreibe ich noch mal farbig, denn ich weiß nicht, welche Bezeichnung gerade der political correctness entspricht.In anderen Folgen fiel mir das auch schon auf und irgendwie wusste ich nicht genau, was mich an den Filmen irritierte. Es scheint eine Migrantenquote, eine Quote für Farbige und eine Quote für Leute zu geben, die sich nicht gegengeschlechtlich orientieren.Was ich damit sagen will:Man kann es auch zu weit treiben und die Macher solcher Filme sollten sich fragen, was das beim Zuschauer bewirkt!Wäre ich farbig, dann käme ich mir veräppelt vor, denn wo bitte finden sich in England tatsächlich solche gesellschaftlich "vorbildlichen" Quoten bezüglich der Hautfarbe ?Als Durchschnittseuropäerin fühle ich mich irgendwie auch veräppelt, denn was soll mir das sagen?Gleiches empfinde ich auch beim Anschauen des letzten Otto-Katalogs: durchweg Models mit selten weißer Hautfarbe.Bin ich rassistisch, weil ich das übertrieben finde?Ich lebe ja meines Wissens nach wie vor in einem Land, in welchem hauptsächlich Menschen mit heller Hautfarbe leben.In deutschen Fernsehfilmen gibt es jetzt zumeist einen oder zwei Flüchtlingsschicksale....ehrlich gesagt....das macht mir dann keinen Spaß mehr und ich schalte aus.Ich nenne das Erziehungsfernsehen und geht es nur mir so?